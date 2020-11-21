Ще три врятовані життя: у Львові провели операцію із трансплантації серця та двох нирок

“Ще три врятовані життя. Цієї ночі наші медики виконали ще одну трансплантацію серця та двох нирок. Донором став 28-річний чоловік. Внаслідок інсульту команда медиків тиждень боролась за його життя, проте врятувати його не вдалось”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серце отримав 36-річний мешканець Костянтинівки, батько двох дітей. Через перенесений у дитинстві грип з ускладненнями його серце було збільшене у чотири рази! Пересадка нового серця тривала з опівночі і до сьомої ранку.

“Обидві пересадки нирок пройшли успішно. Одну нирку пересадили 51-річному львів’янину, який 10 років мав хронічну хворобу нирок і перебував на діалізі. Інша нирка дісталась киянину, якому в 2012 році пересадили нирку, проте вона втратила свої функції і чоловік перейшов на замісну ниркову терапію”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров’я планує перерозподілити 24 млн грн у межах бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект з трансплантації.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявляв, що до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантації нирки та 5 трансплантацій серця.