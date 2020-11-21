Ще три врятовані життя: у Львові провели операцію із трансплантації серця та двох нирок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Львові вночі медики провели трансплантацію серця та двох нирок, донором яких став 28-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Клінічну лікарню швидкої допомоги міста Львова.
“Ще три врятовані життя. Цієї ночі наші медики виконали ще одну трансплантацію серця та двох нирок. Донором став 28-річний чоловік. Внаслідок інсульту команда медиків тиждень боролась за його життя, проте врятувати його не вдалось”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що серце отримав 36-річний мешканець Костянтинівки, батько двох дітей. Через перенесений у дитинстві грип з ускладненнями його серце було збільшене у чотири рази! Пересадка нового серця тривала з опівночі і до сьомої ранку.
“Обидві пересадки нирок пройшли успішно. Одну нирку пересадили 51-річному львів’янину, який 10 років мав хронічну хворобу нирок і перебував на діалізі. Інша нирка дісталась киянину, якому в 2012 році пересадили нирку, проте вона втратила свої функції і чоловік перейшов на замісну ниркову терапію”, — йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров’я планує перерозподілити 24 млн грн у межах бюджетних коштів на 2020 рік на пілотний проект з трансплантації.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявляв, що до кінця цього року в Україні передбачається проведення 88 трансплантацій кісткового мозку, 21 трансплантації нирки та 5 трансплантацій серця.