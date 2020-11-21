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Еще три спасенные жизни: во Львове провели операцию по трансплантации сердца и двух почек

Еще три спасенные жизни: во Львове провели операцию по трансплантации сердца и двух почек

Киев  •  УНН

 • 33064 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львове ночью медики провели трансплантацию сердца и двух почек, донором которых стал 28-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Клиническую больницу скорой помощи Львова.

"Еще три спасенные жизни. Этой ночью наши медики выполнили еще одну трансплантацию сердца и двух почек. Донором стал 28-летний мужчина. Вследствие инсульта команда медиков неделю боролась за его жизнь, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сердце получил 36-летний житель Константиновки, отец двоих детей. Из-за перенесенного в детстве грипп с осложнениями его сердце было увеличено в четыре раза! Пересадка нового сердца продолжалась с полуночи и до семи утра.

"Обе пересадки почек прошли успешно. Одну почку пересадили 51-летнему львовянину, который 10 лет имел хроническую болезнь почек и находился на диализе. Другая почка досталась киевлянину, которому в 2012 году пересадили почку, однако она потеряла свои функции и мужчина перешел на заместительную почечную терапию", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, Министерство здравоохранения планирует перераспределить 24 млн грн в рамках бюджетных средств на 2020 год на пилотный проект по трансплантации.

Напомним, заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что до конца этого года в Украине планируется проведение 88 трансплантаций костного мозга, 21 трансплантация почки и 5 трансплантаций сердца.

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