У Бюджеті-2021 передбачено пів мільярда на розвиток системи трансплантації - МОЗ

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Київ • УНН

 • 14462 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2021 рік передбачено 502 млн грн на пілотний проект із розвитку системи трансплантації в Україні. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

“Міністерство охорони здоров’я активно працює над розбудовою системи трансплантації в Україні в усіх напрямках, як і напрямку збільшення необхідного фінансування, збільшення кількості трансплантаційних центрів, а також розвитку системи транспланткоординації в Україні. На 2021 рік у проекті державного бюджету України передбачено збільшення фінансування нашого пілотного проекту і передбачено на даний напрямок виділення близько 502 млн грн”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що у 2020 році на пілотний проект виділили 112 млн грн.

“Також Міністерством охорони здоров’я підготовлено зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів, яка регулює кількість учасників нашого пілоту. Хочу нагадати, що на даний момент у пілотному проекті з розвитку системи трансплантації бере участь 24 заклади. Також уже розроблений відповідний проект, який передбачає включення ще 14 додаткових закладів охорони здоров’я. Таким чином, ми очікуємо, що до кінця року 38 закладів охорони здоров’я будуть включені до проекту і в наступному році вони зможуть надавати відповідну медичну допомогу”, - додав Іващенко.

За його словами, також розшириться і географія закладів, які беруть участь у пілотному проекті - додасться Херсонська обласна клінічна лікарня, Чернівецька обласна клінічна лікарня, Житомирська обласна клінічна лікарня, Центральна міська лікарня міста Рівне та Чернігівський центр сучасної онкології. Також будуть включені Київська обласна лікарня та Олександрівська клінічна лікарня міста Києва і приватна лікарня - клініка “Оберіг”.

Нагадаємо, у плані дій МОЗ щодо видатків на 2021 рік, який вони представили у вересні, на розвиток трансплантації в Україні було закладено до 595,5 млн гривень.

Також нагадаємо, МОЗ та МВС працюють над створенням єдиного аеропростору для доставки пацієнтів до лікарень.

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