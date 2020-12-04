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В Бюджете-2021 предусмотрено полмиллиарда на развитие системы трансплантации - Минздрав

В Бюджете-2021 предусмотрено полмиллиарда на развитие системы трансплантации - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 14455 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2021 год предусмотрено 502 млн грн на пилотный проект по развитию системы трансплантации в Украине. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Министерство здравоохранения активно работает над развитием системы трансплантации в Украине по всем направлениям, по направлению увеличения необходимого финансирования, увеличения количества трансплантационных центров, а также развития системы транспланткоординации в Украине. На 2021 год в проекте государственного бюджета Украины предусмотрено увеличение финансирования нашего пилотного проекта и предусмотрено на данное направление выделение около 502 млн грн", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что в 2020 году на пилотный проект выделили 112 млн грн.

"Также Министерством здравоохранения подготовлены изменения в соответствующее постановление Кабинета министров, что регулирует количество участников нашего пилот. Хочу напомнить, что на данный момент в пилотном проекте по развитию системы трансплантации участвует 24 заведения. Также уже разработан соответствующий проект, который предусматривает включение еще 14 дополнительных учреждений здравоохранения. Таким образом, мы ожидаем, что до конца года 38 учреждений здравоохранения будут включены в проект и в следующем году они смогут оказывать соответствующую медицинскую помощь", - добавил Иващенко.

По его словам, также расширится и география заведений, участвующих в пилотном проекте - добавится Херсонская областная клиническая больница, Черновицкая областная клиническая больница, Житомирская областная клиническая больница, Центральная городская больница города Ровно и Черниговский центр современной онкологии. Также будут включены Киевская областная больница и Александровская клиническая больница Киева и частная больница - клиника "Оберег".

Напомним, в плане действий Минздрава по расходам на 2021 год, который они представили в сентябре, на развитие трансплантации в Украине было заложено в 595,5 млн гривен.

Также напомним, Минздрав и МВД работают над созданием единого аэропространства для доставки пациентов в больницы.

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