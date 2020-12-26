Пілотний проект із трансплантацій: кількість закладів-учасників зросла до 38

“На цьому тижні за нашими пропозиціями, внесеними в МОЗ, урядом було прийнято дві достатньо важливі постанови. Перша постанова розширила перелік закладів охорони здоров’я, які долучаються до пілотного проекту по трансплантації, які веде виключно МОЗ. Це пілотний проект, по якому ми, як міністерство, розраховуємо відповідні тарифи, сплачуємо кошти закладам охорони здоров’я за здійснені трансплантації. Зараз у нас 38 закладів охорони здоров’я, після того, як ми додали (заклади - ред.), які будуть приймати участь в трансплантації на території України”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що також дуже важливо, що до цього проекту додалась одна із приватних клінік, що свідчить про те, що тарифи розраховані реально і вони влаштовують приватні клініки.

“Ми затвердили постанову про затвердження положення про єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин. Мета цієї постанови - забезпечити запуск з 1 січня 2021 року цієї єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин, яка повинна забезпечити співставлення пари донор-реципієнт. Хочу наголосити, що без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації”, - додав міністр.

Він зазначив, що також на цьому тижні був затверджений Український центр з транспланткоординації, який буде займатися питаннями трансплантації.

Додамо, що на початку пілотного проекту до переліку закладів входило 12 закладів.

Нагадаємо, за рік роботи пілотного проекту з трансплантацій в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 - нирки та 138 - кісткового мозку.