Пилотный проект по трансплантации: количество учреждений-участников возросло до 38
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Количество участников пилотного проекта по трансплантации выросло до 38. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе по нашим предложениям, внесенными в Минздраве, правительством было принято два достаточно важные постановления. Первое постановление расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, которые ведет исключительно Минздрав. Это пилотный проект, по которому мы, как министерство, рассчитываем соответствующие тарифы, платим средства учреждениям здравоохранения за совершенные трансплантации. Сейчас у нас 38 учреждений здравоохранения, после того, как мы добавили (учреждений - ред.), которые будут принимать участие в трансплантации на территории Украины", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что также очень важно, что к этому проекту добавилась одна из частных клиник, что свидетельствует о том, что тарифы рассчитаны реально и они устраивают частные клиники.
"Мы утвердили постановление об утверждении положения о единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Цель этого постановления - обеспечить запуск с 1 января 2021 года этой единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Хочу подчеркнуть, что без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", - добавил министр.
Он отметил, что также на этой неделе был утвержден Украинский центр транспланткоординации, который будет заниматься вопросами трансплантации.
Добавим, что в начале пилотного проекта в перечень заведений входило 12 заведений.
Напомним, за год работы пилотного проекта по трансплантации в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 - печени, 91 - почки и 138 - костного мозга.