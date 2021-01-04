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Удвічі більше: цього року в Україні планують зробити 250 трансплантацій

Київ • УНН

 • 20714 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2021 році в Україні планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже у 2 рази більше у порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Удвічі більше: цього року в Україні планують зробити 250 трансплантацій

“Ми вже напрацювали плани на 2021 рік, у нас є чітке розуміння, куди і як ми будемо рухати таку галузь, як трансплантація. Отже, з 1 січня в Україні працює єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин... Це система, яка поєднує донора і реципієнта. Зараз ми будемо наповнювати цю систему, і це дуже важливий крок. Без неї системний розвиток трансплантації в нашій країні був би неможливий”, — зазначив він.

Також, за його словами, у цьому році у МОЗ планують, що в Україні відбудеться перша операція із трансплантації легенів.

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“Ми у 2020 році зробили більше 118 трансплантацій, на відміну 2019 року, коли було зроблено 78 трансплантацій. Ми поставили собі за мету у цьому році суттєво збільшити кількість трансплантацій, щонайменше ми зробимо 250 трансплантацій органів та тканин, тобто мінімум у два рази ми збільшимо кількість трансплантацій. В наший планах у цьому році вже не відправляти наших громадян на трансплантацію нирки за кордон... Також ми хочемо всі трансплантації печінки, яких потребують наші пацієнти, зробити саме в Україні. В цьому році ми також хочемо зробити вперше в Україні трансплантацію легенів, і це теж той виклик, з яким, ми впевнені, наші фахівці впораються”, — додав Степанов.

Нагадаємо, за рік роботи пілотного проекту з трансплантацій в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 — печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку. 

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