Вдвое больше: в этом году в Украине планируют сделать 250 трансплантаций

"Мы уже разработали планы на 2021 год, у нас есть четкое понимание, куда и как мы будем двигать такую отрасль, как трансплантация. Итак, с 1 января в Украине работает единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей... Это система, которая сочетает донора и реципиента. Сейчас мы будем наполнять эту систему, и это очень важный шаг. Без нее системное развитие трансплантации в нашей стране было бы невозможным", - отметил он.

Также, по его словам, в этом году в Минздраве планируют, что в Украине состоится первая операция по трансплантации легких.

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"Мы в 2020 году сделали более 118 трансплантаций, в отличие от 2019 года, когда было сделано 78 трансплантаций. Мы поставили себе цель в этом году существенно увеличить количество трансплантаций, по меньшей мере мы сделаем 250 трансплантаций органов и тканей, то есть минимум в два раза мы увеличим количество трансплантаций. В нашей планах в этом году уже не отправлять наших граждан на трансплантацию почки за границу... Также мы хотим все трансплантации печени, в которых нуждаются наши пациенты, сделать именно в Украине. В этом году мы также хотим сделать впервые в Украине трансплантацию легких, и это тоже тот вызов, с которым, мы уверены, наши специалисты справятся", - добавил Степанов.

Напомним, за год работы пилотного проекта с трансплантаций в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 - печени, 91 - почки и 138 - костного мозга.