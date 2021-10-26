В Украине с начала года уже провели более 150 трансплантаций почки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На сегодня уже проведено свыше 150 трансплантаций почки. Раньше ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год. Об этом рассказал заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян, передает корреспондент УНН.
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“На сегодня свыше 150 трансплантаций почки уже сделано, в то время как ранее ежегодная цифра пересадок в нашей стране не превышала 100-120 операций за год. А сейчас на конец сентября было сделано более 150 трансплантаций почки. Причём с них более 60 донорских органов были взяты от трупного донора и у 88 была пересадка от живых родственников”, — рассказал Зограбьян.
Детали
По его словам, в этом году увеличилось количество трансплантаций от трупного донора.
“Это то чего ранее не было. Был 10 летний период когда у нас в институте не было ни одной трансплантации трупного донора. Мы делали много пересадок, но это все были трансплантации от живых родственников”, — сказал Зограбьян.
Дополнение
В Ивано-Франковске 25-летнему мужчине провели первую семейную трансплантацию почки. Донором был отец.
В Минздраве сообщили, что ежегодно в Украине почти 5 тысяч граждан нуждается в пересадке органов или тканей.
В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.
Весной этого года в Украине за сутки врачи трансплантологи с “ОХМАТДИТ” и Центра хирургии им. Шалимова провели три экстренные трансплантации органов от одного донора.