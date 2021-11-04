В институте Шалимова в год выполняется около 60 операций по трансплантации органов

Шелест сообщил, что в Институте выполняются трансплантации сердца, почки, печени, планируется выполнение симультанной трансплантации поджелудочной железы и легких. Операции по трансплантации органов выполняются от живого родственного донора (почка, печень) и от трупного донора (сердце, почка, печень).

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“Всего на год в Институте выполняется примерно 60 операций по трансплантации органов от живого родственного донора и от трупного донора). На сегодняшний день, процент трансплантаций от родственного донора больше, чем трансплантаций от трупного донора”, — рассказал Шелест.

Дополнения

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца.

В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.