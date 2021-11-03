З початку року в Україні було пересаджено близько 36 нирок та 2 серця

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"З початку цього року було пересаджено близько 36 нирок, виконано 19 (пересадок - ред.) печінки і 2 пересадки серця. Минулого року було в два рази менше", - сказав Усенко.

Деталі

За його словами, трансплантологія це справа багатих країн.

"Тобто якщо є гроші, політична воля, то це буде працювати... за статистикою пересадка кишечника, яка у нас поки що не виконувалася, - імуносупресія в післяопераційний період коштує 1 млн 200 (тисяч - ред.) дол на рік", - розповів Усенко.

Доповнення

Завідувач відділу трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Рубен Зограб'ян повідомляв, що вже проведено понад 150 трансплантацій нирок. Раніше щорічна цифра пересадок в Україні не перевищувала 100-120 операцій за рік.

В Україні в 2021 році планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів і тканин, що майже в 2 рази більше ніж минулого року.

Навесні цього року в Україні за добу лікарі-трансплантологи з "ОХМАТДИТ" та Центру хірургії ім. Шалімова провели три екстрені трансплантації органів від одного донора.