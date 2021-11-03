С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца. Об этом сообщил директор Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова, профессор Александр Усенко, передает УНН.
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"С начала этого года было пересажено около 36 почек, выполнено 19 (пересадок – ред.) печени и 2 пересадки сердца. В прошлом году было в два раза меньше", - сказала Усенко.
Детали
По его словам, трансплантология это удел богатых стран.
"То есть если есть деньги, политическая воля, то это будет работать… по статистике пересадка кишечника, которая у нас пока что не выполнялась, - иммуносупрессия в послеоперационный период стоит 1 млн 200 (тыс. - ред.) дол в год", - рассказал Усенко.
Дополнение
Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже проведено свыше 150 трансплантаций почки. Раньше ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.
В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.
Весной этого года в Украине за сутки врачи-трансплантологи с “ОХМАТДИТ” и Центра хирургии им. Шалимова провели три экстренные трансплантации органов от одного донора.