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В Інституті Шалімова розповіли, як стати в чергу на трансплантацію від родинного донора

Київ • УНН

 • 201324 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Для того, щоб стати в чергу на проведення трансплантації органу від живого родинного донора необхідно звернутись в профільне відділення трансплантації нирки або відділення трансплантації та хірургії печінки для отримання висновку спеціаліста щодо необхідності трансплантації, як методу замісної терапії. Про це повідомив трансплант-координатор Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Володимир Шелест, передає УНН з посиланням на Інститут.

В Інституті Шалімова розповіли, як стати в чергу на трансплантацію від родинного донора

Цитата

“Для того, щоб стати в чергу на трансплантацію органа (нирки, печінки, серця) від трупного донора необхідно пройти комплексне обстеження. Перелік необхідних аналізів, інструментальних досліджень та консультацій спеціалістів можна знайти на сайті в розділі Трансплантація. Дані обстеження пацієнт може пройти в будь-якому лікувальному закладі. Результати необхідно надати трансплант-координатору в формі папки-портфоліо, до якої слід додати ксерокопію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (або ID-картки) та ксерокопію ІПН”, — розповів Шелест.

Деталі

За його словами, якщо мова йде про трансплантацію від живого родинного донора (печінка, нирка), обстеження потенційного донора та реципієнта проводяться в Інституті після проходження тесту на імунологічну сумісність (кросс-матч).

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Шелест зазначив, що для цього слід зібрати документи, які підтверджують ступінь родинних зв’язків (перелік необхідних документів можна подивитися на сайті). Копія кожного документу повинна бути нотаріально завіреною. З готовим пакетом документів, висновком спеціаліста щодо необхідності трансплантації та з амбулаторними картками (картки необхідно завести для донора/донорів та реципієнта в реєстратурі поліклініки Інституту) потрібно звернутись до трансплант-координатора Інституту (адміністративний корпус, каб. № 118) для оформлення процедури кросс-матчу та запису в електронну чергу (ЄДІСТ).

“Для того, щоб стати в чергу на проведення трансплантації органу від живого родинного донора необхідно звернутись в профільне відділення Інституту (відділення трансплантації нирки або відділення трансплантації та хірургії печінки) для отримання висновку спеціаліста щодо необхідності трансплантації, як методу замісної терапії”, — пояснив Шелест.

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Він зауважив, що поняття черги, як такої, не існує. Отримання органу реципієнтом залежить від імунологічної та гістологічної сумісності між потенційним донором та реципієнтом, статусу ургентності та медичних показань.

На запитання скільки коштує трансплантація, Шелест відповів: “НІХТ ім. О.О. Шалімова отримує фінансування в рамках договорів з МОЗ та здійснює медичне обслуговування населення за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів. Тому операції з трансплантації органів (від живого родинного донора та трупного донора) є безкоштовними для громадян України”.

Доповнення

Завідувач відділу трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Рубен Зограб’ян повідомляв, що вже проведено понад 150 трансплантацій нирок. Раніше щорічна цифра пересадок в Україні не перевищувала 100-120 операцій за рік.

З початку року в Україні було пересаджено близько 36 нирок і 2 серця.

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