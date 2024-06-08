В Индонезии питон полностью проглотил женщину

В субботу на острове Сулавеси в Индонезии в чреве питона нашли мертвую 45-летнюю женщину. Змея проглотила ее одним махом. Об этом пишет издание NDVT, передает УНН.

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Мать четверых детей не вернулась домой в четверг вечером и была объявлена пропавшей без вести, и жители деревни Калемпанг сделали все возможное для ее поисков.

Мужчина нашел ее вещи, а вскоре крестьяне обнаружили питона с большим животом.

Договорились разрезать змее брюхо. Тогда сразу заметили голову женщины рассказал сельский голова.

Внутри змеи лежала женщина, невредимая и одетая. Питоны редко пожирают людей за один раз, но в последние годы это происходило несколько раз в Индонезии.

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