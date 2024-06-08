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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Индонезии питон полностью проглотил женщину

В Индонезии питон полностью проглотил женщину

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 20:36  •  2163 просмотра

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45-летняя женщина была найдена мертвой в животе питона на острове Сулавеси в Индонезии после того, как змея проглотила ее целиком.

В субботу на острове Сулавеси в Индонезии в чреве питона нашли мертвую 45-летнюю женщину. Змея проглотила ее одним махом. Об этом пишет издание NDVT, передает УНН.

детали

Мать четверых детей не вернулась домой в четверг вечером и была объявлена пропавшей без вести, и жители деревни Калемпанг сделали все возможное для ее поисков.

Мужчина нашел ее вещи, а вскоре крестьяне обнаружили питона с большим животом.

Договорились разрезать змее брюхо. Тогда сразу заметили голову женщины

рассказал сельский голова.

Внутри змеи лежала женщина, невредимая и одетая. Питоны редко пожирают людей за один раз, но в последние годы это происходило несколько раз в Индонезии.

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