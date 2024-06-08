В Індонезії пітон повністю проковтнув жінку
Київ • УНН
45-річну жінку знайшли мертвою в животі пітона на острові Сулавесі в Індонезії після того, як змія проковтнула її цілою.
У суботу на острові Сулавесі в Індонезії в череві пітона знайшли мертву 45-річну жінку. Змія проковтнула її одним махом. Про це пише видання NDVT, передає УНН.
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Мати чотирьох дітей не повернулася додому ввечері в четвер і була оголошена зниклою безвісти, і жителі села Калемпанг зробили все можливе для її пошуків.
Чоловік знайшов її речі, а невдовзі селяни виявили пітона з великим животом.
Домовилися розрізати змії черево. Тоді одразу помітили голову жінки
Всередині змії лежала жінка, неушкоджена й одягнена. Рідко, коли пітони пожирають людей за один раз, але за останні роки це траплялося кілька разів в Індонезії.
Зеленський та президент Індонезії обговорили напрями двосторонньої співпраці01.06.24, 17:39 • 30610 переглядiв