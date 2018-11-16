В Индии прошел мощный шторм, более 80 тыс. человек эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Стремительное циклон "Гаджа" пронесся над прибрежными районами южной Индии. Шторм унес жизни по меньшей мере 11 человек, эвакуированы более 80 тыс. местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
“В пятницу по южной части Индии ударил циклон, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, разрушены дома после того, как были эвакуированы более 80 000 местных жителей”, — сообщает международное издание.
Шторм “Гаджа” прошел по прибрежным районам штата Тамилнад. Люди, живущие в низкогорных районах, были перемещены в более чем 470 центров в шести районах, а рыбакам было предложено держаться подальше от моря.
Буря сбивает деревья и линии электропередач. Власть профилактически отключила электроснабжение в худших местах, чтобы избежать вреда от электричества. В городах закрыли школы, а транспортные средства остались на дорогах в большинстве районах штата.
Как сообщал УНН, из-за сильных дождей и наводнений в Иордании погибло по меньшей мере 11 человек.
Ранее, смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни по меньшей мере 29 человек.