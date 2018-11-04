Кількість жертв негоди в Італії наблизилася до 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Смертельна негода на острові Сицилія забрала життя щонайменше 12 людей, таким чином загальна кількість загиблих від штормів, які охопили Італію, сягнула 29 осіб, повідомили в неділю чиновники, передає УНН з посиланням на Reuters.
Проливні дощі, що викликали зсуви та повені, призвели до загибелі 10 людей у регіоні Палермо.
"Досі є зниклі безвісти", - додали у префектурі міста на Сицилії.
Ще два смертельні випадки сталися у районі сицилійського містечка Агрідженто, коли машину поховало під зсувом грунту, повідомив ще один чиновник.
Італійська агенція з питань цивільного захисту заявила, що кількість смертей, спричинених негодою, становила 17, за винятком випадків смертей на Сицилії.
У неділю прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що виїжджає в Сицилію.
Нагадаємо, дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро затопило через сильний дощ.