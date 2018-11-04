Число жертв непогоды в Италии приблизилось к 30

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 12588 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108887 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116957 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155431 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148374 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138349 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129113 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174103 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Число жертв непогоды в Италии приблизилось к 30

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни по меньшей мере 12 человек, таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигло 29 человек, сообщили в воскресенье чиновники, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, привели к гибели 10 человек в регионе Палермо.

"До сих пор есть пропавшие без вести", - добавили в префектуре города на Сицилии.

Еще два смертельных случая произошли в районе сицилийского городка Агридженто, когда машину похоронило под оползнем, сообщил еще один чиновник.

Итальянское агентство по вопросам гражданской защиты заявило, что количество смертей, вызванных непогодой, составляло 17, за исключением случаев смертей на Сицилии.

В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выезжает в Сицилию.

Напомним, дороги в центре Рима, а также несколько станций метро затопило из-за сильного дождя.

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