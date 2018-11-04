Число жертв непогоды в Италии приблизилось к 30
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни по меньшей мере 12 человек, таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигло 29 человек, сообщили в воскресенье чиновники, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, привели к гибели 10 человек в регионе Палермо.
"До сих пор есть пропавшие без вести", - добавили в префектуре города на Сицилии.
Еще два смертельных случая произошли в районе сицилийского городка Агридженто, когда машину похоронило под оползнем, сообщил еще один чиновник.
Итальянское агентство по вопросам гражданской защиты заявило, что количество смертей, вызванных непогодой, составляло 17, за исключением случаев смертей на Сицилии.
В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выезжает в Сицилию.
Напомним, дороги в центре Рима, а также несколько станций метро затопило из-за сильного дождя.