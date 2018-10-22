У Римі через дощ із градом затопило кілька станцій метро

У багатьох районах дощі супроводжувалися градом.

Дороги, у тому числі в центрі міста, перетворилися на річки. Агентство публікує фотографії із людьми, забралися на дах автомобілів, щоб врятуватися від потопу. Підтоплені виявилися кілька станцій метро, ​​через що підземку закрили раніше покладеного для вихідного дня часу. В одній з історичних базилік Рима - святого Себастьяна на Аппієвій дорозі - рівень води піднявся до 1,5 м.

Майже весь жовтень на всьому Апеннінському півострові стояла тепла погода, температура вдень у центральних районах досягала 30 градусів за Цельсієм, що значно вище за середньосезонний норми.

Перші шторми пройшли кілька днів тому в південних районах - на островах Сардинія і Сицилія, де зберігається негода, що створює проблеми жителям. У неділю штормовий вітер обрушився на Мілан, сильні дощі пройшли в Емілії-Романьї. У найближчі дні метеослужби попередили про негоду в південних областях Кампанія, Апулія, Базіліката. Влада Неаполя, а також інших міст Кампанії оголосили про закриття шкіл у понеділок.

Синоптики обіцяють значне зниження температур - на 10-15 градусів.

Як раніше інформував УНН, кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі збільшилася до 2113 осіб. Про це повідомив у неділю новинний портал Detik із посиланням на дані, надані офіційним представником національного Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо.