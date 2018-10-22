У Римі через дощ із градом затопило кілька станцій метро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро виявилися затоплені через сильний дощ, що обрушився в неділю ввечері на місто, повідомляє УНН із посиланням на агентство ANSA.
У багатьох районах дощі супроводжувалися градом.
Дороги, у тому числі в центрі міста, перетворилися на річки. Агентство публікує фотографії із людьми, забралися на дах автомобілів, щоб врятуватися від потопу. Підтоплені виявилися кілька станцій метро, через що підземку закрили раніше покладеного для вихідного дня часу. В одній з історичних базилік Рима - святого Себастьяна на Аппієвій дорозі - рівень води піднявся до 1,5 м.
Майже весь жовтень на всьому Апеннінському півострові стояла тепла погода, температура вдень у центральних районах досягала 30 градусів за Цельсієм, що значно вище за середньосезонний норми.
Перші шторми пройшли кілька днів тому в південних районах - на островах Сардинія і Сицилія, де зберігається негода, що створює проблеми жителям. У неділю штормовий вітер обрушився на Мілан, сильні дощі пройшли в Емілії-Романьї. У найближчі дні метеослужби попередили про негоду в південних областях Кампанія, Апулія, Базіліката. Влада Неаполя, а також інших міст Кампанії оголосили про закриття шкіл у понеділок.
Синоптики обіцяють значне зниження температур - на 10-15 градусів.
Як раніше інформував УНН, кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі збільшилася до 2113 осіб. Про це повідомив у неділю новинний портал Detik із посиланням на дані, надані офіційним представником національного Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо.