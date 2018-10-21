Кількість загиблих від землетрусу в Індонезії перевищила 2,1 тисячі

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі збільшилася до 2113 осіб. Про це повідомив у неділю новинний портал Detik із посиланням на дані, надані офіційним представником національного Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо, інформує УНН.