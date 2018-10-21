Кількість загиблих від землетрусу в Індонезії перевищила 2,1 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кількість загиблих у результаті землетрусу та цунамі на острові Сулавесі збільшилася до 2113 осіб. Про це повідомив у неділю новинний портал Detik із посиланням на дані, надані офіційним представником національного Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо, інформує УНН.
За його словами, “стан понад 4,6 тис. місцевих жителів, які отримали поранення, залишається важким”. Всього ж, зазначив чиновник, різні травми отримали понад 10 тис. осыб. Представник Агентства також уточнив, що основна кількість жертв стихії припадає на місто Палу, адміністративний центр провінції Центральний Сулавесі.
Як раніше інформував УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії.
За попередніми оцінками уряду Індонезії, для відновлення зруйнованих районів провінції потрібно більше 1,4 млрд доларів США.