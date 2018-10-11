У Тихому океані оголошено загрозу цунамі після потужного землетрусу

За його даними, можливе виникнення небезпечних хвиль цунамі на відстані аж до 300 км від епіцентру підземних поштовхів.

Раніше повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр стихії знаходився в 117 км на схід від міста Кімбі (близько 19 тисяч жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 30 км. Спочатку сейсмологи оцінили магнітуду землетрусу в 6,8. Потім вона була підвищена до 7,3. Даних про потерпілих або руйнування в результаті підземного поштовху не надходило.

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Як раніше інформував УНН, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 повторних поштовхів, це стало причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії. Кількість загиблих у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі склала 2045 осіб.