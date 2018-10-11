У Тихому океані оголошено загрозу цунамі після потужного землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Загроза цунамі оголошена в четвер у Тихому океані після потужного землетрусу магнітудою 7,3 біля узбережжя Папуа Нової Гвінеї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тихоокеанський центр попередження цунамі.
За його даними, можливе виникнення небезпечних хвиль цунамі на відстані аж до 300 км від епіцентру підземних поштовхів.
Раніше повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що епіцентр стихії знаходився в 117 км на схід від міста Кімбі (близько 19 тисяч жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 30 км. Спочатку сейсмологи оцінили магнітуду землетрусу в 6,8. Потім вона була підвищена до 7,3. Даних про потерпілих або руйнування в результаті підземного поштовху не надходило.
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Як раніше інформував УНН, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 повторних поштовхів, це стало причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії. Кількість загиблих у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі склала 2045 осіб.