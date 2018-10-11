В Тихом океане объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Согласно его данным, возможно возникновение опасных волн цунами на расстоянии вплоть до 300 км от эпицентра подземных толчков.

Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 117 км к востоку от города Кимбе (около 19 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 кмПервоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8. Затем она была повышена до 7,3. Данных о пострадавших или разрушениях в результате подземного толчка не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2000 человек

Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября в Индонезии. Впоследствии было зафиксировано более 360 повторных толчков, это стало причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменил угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси составила 2045 человек.