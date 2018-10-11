В Тихом океане объявлена угроза цунами после мощного землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Угроза цунами объявлена в четверг в Тихом океане после мощного землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа Новой Гвинеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения цунами.
Согласно его данным, возможно возникновение опасных волн цунами на расстоянии вплоть до 300 км от эпицентра подземных толчков.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 117 км к востоку от города Кимбе (около 19 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 кмПервоначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8. Затем она была повышена до 7,3. Данных о пострадавших или разрушениях в результате подземного толчка не поступало.
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Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября в Индонезии. Впоследствии было зафиксировано более 360 повторных толчков, это стало причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменил угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси составила 2045 человек.