Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 2 тис. осіб

Місцева влада повідомляє, що 1 068 загиблих були поховані в трьох масових похованнях, тіла 934 передані родичам для поховання.

Кількість поранених в результаті землетрусу збільшилася до 4084 осіб. Збиток завдано 67310 будівлям в районах Палу, Донгал і Сірі.

Представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо висловив стурбованість тим, що понад п'ять тисяч людей вважаються зниклими без вести.



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Індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики (BMKG) повідомило про черговий землетрус магнітудою 5,2 в 5 кілометрах на північний схід від району Палу.

Осередок землетрусу розташовувався на глибині 10 км.

Нугрохо закликав громадськість не вірити поширеним в соціальних мережах кадрам і відомостями про нові жертви в результаті останнього землетрусу. За його словами, дані кадри були зняті після землетрусу на острові Сулавесі 28 вересня.

Тривають поставки гуманітарної допомоги в регіон, однак жителі сільської місцевості все ще відчувають брак питної води і продуктів харчування.



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Нагадаємо, в Індонезії 28 вересня відбулися два потужні землетруси. Пізніше стало відомо, що після землетрусу на острові Сулавесі в Індонезії зафіксували 170 повторних підземних поштовхів (афтершоків).

У МЗС України повідомили, що станом на 10:00 2 жовтня українців немає серед загиблих і постраждалих в Індонезії.