Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2002 человек. Об єтом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Местные власти сообщают, что 1068 погибших были похоронены в трех массовых захоронениях, тела 934 переданы родственникам для погребения.
Число раненых в результате землетрясения увеличилось до 4084 человек. Ущерб нанесен 67310 зданиям в районах Палу, Донгала и Сири.
Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо выразил обеспокоенность тем, что свыше пяти тысяч человек числятся пропавшими без вести.
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Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) сообщило об очередном землетрясении магнитудой 5,2 в 5 километрах к северо-востоку от района Палу.
Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Нугрохо призвал общественность не верить распространенным в социальных сетях кадрам и сведениям о новых жертвах в результате последнего землетрясения. По его словам, данные кадры были сняты после землетрясения на острове Сулавеси 28 сентября.
Продолжаются поставки гуманитарной помощи в регион, однако жители сельской местности все еще испытывают нехватку питьевой воды и продуктов питания.
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Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).
В МИД Украины сообщили, что по состоянию на 10:00 2 октября украинцев нет среди погибших и пострадавших в Индонезии.