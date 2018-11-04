Повінь забрала життя 10 людей на Сицилії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Італійський острів Сицилія страждає від повеней, негода стала причиною загибелі вже 10 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на La Sicilia.
Дев'ять людей, у тому числі жінок і двох дітей у віці одного-трьох років, загинули вночі на віллі у районі Кавалларо у Кастельдаччі в провінції Палермо через повінь, коли річка вийшла з берегів через рясні дощі, які впали вчора.
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Ще одна людина померла у Вікарі, також у провінції Палермо - після того, як автомобіль, в якому вона опинилася, потрапив під воду через вихід з берегів ще однієї річки.
Нагадаємо, дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро затопило через сильний дощ.