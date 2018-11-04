Непогода унесла жизни 10 человек на Сицилии

Девять человек, в том числе женщин и двух детей в возрасте одного-трех лет, погибли в ночь на вилле в районе Кавалларо в Кастельдаччи в провинции Палермо из-за наводнения, когда река вышла из берегов из-за обильных дождей, которые были вчера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Еще один человек скончался в Викари, также в провинции Палермо - после того, как автомобиль, в котором он оказался, попал под воду из-за выхода из берегов еще одной реки.

Напомним, дороги в центре Рима, а также несколько станций метро затопило из-за сильного дождя.