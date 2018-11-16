В Індії пройшов потужний шторм, понад 80 тис. осіб евакуювано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Стрімкий циклон "Гаджа" пронісся над прибережними районами південної Індії. Шторм забрав життя щонайменше 11 осіб, евакуювано понад 80 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.
"У п'ятницю по південній частині Індії вдарив циклон, у результаті якого загинули щонайменше 11 осіб, зруйновані будинки після того, як були евакуйовані понад 80 000 місцевих жителів", - повідомляє міжнародне видання.
Шторм "Гаджа" пройшов по прибережних районах штату Тамілнад. Люди, що живуть у низькогірних районах, були переміщені до більш ніж 470 центрів у шести районах, а рибалкам було запропоновано триматися якомога далі від моря.
Буря збиває дерева та лінії електропередач. Влада профілактично відключила електропостачання у найгірших місцях, щоб уникнути шкоди від електрики. В містах закрили школи, а транспортні засоби залишились на дорогах у більшості районів штату.
Як повідомляв УНН, через сильні дощі та повені в Йорданії загинуло щонайменше 11 людей.
Раніше, смертельна негода на острові Сицилія забрала життя щонайменше 29 людей.