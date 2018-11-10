В Йорданії негода забрала життя вже 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Через сильні дощі та повені в Йорданії загинуло щонайменше 11 людей. Про це з посиланням на місцевих чиновників пише видання Al Jazeera, передає УНН.
Так, у п’ятницю в стародавньому місті Петра негода змусила владу евакуювати більше, ніж 3700 туристів. Відвідувачі були вивезені в безпечні райони до того, як внаслідок повені затопило частину гірського міста.
Раніше речниця уряду країни заявила, що в провінції Мадаба дві жінки та дівчинка загинули після того, як їхній автомобіль змило повінню, додавши, що ще дев'ять осіб були доставлені в лікарню, деякі - в критичному стані.
Проливні дощі та повені почалися в п'ятницю після обіду. Влада оголосила надзвичайний стан в портовому місті Червоного моря Акаба, розташованому на півдні країни.
Також було закрито основне шосе, що з'єднує Амман з півднем. Уряд оголосив про закриття університетів та шкіл у суботу, а мечеті були відкриті для притулку мирних жителів у районах, постраждалих від стихії.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня смертельна негода на острові Сицилія забрала життя щонайменше 12 людей, таким чином загальна кількість загиблих від штормів, які охопили Італію, сягнула 29 осіб.