В Иордании непогода унесла жизни уже 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за сильных дождей и наводнения в Иордании погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет издание Al Jazeera, передает УНН.
Так, в пятницу в древнем городе Петра непогода заставила власти эвакуировать более 3700 туристов. Посетители были вывезены в безопасные районы до того, как в результате наводнения затопило часть горного города.
Ранее пресс-секретарь правительства страны заявила, что в провинции Мадаба две женщины и девочка погибли после того, как их автомобиль смыло наводнением, добавив, что еще девять человек были доставлены в больницу, некоторые - в критическом состоянии.
Проливные дожди и наводнения начались в пятницу после обеда. Власти объявили чрезвычайное положение в портовом городе Красного моря Акаба, расположенном на юге страны.
Также было закрыто основное шоссе, соединяющее Амман с югом. Правительство объявило о закрытии университетов и школ в субботу, а мечети были открыты для убежища мирных жителей в районах, пострадавших от стихии.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни не менее 12 человек, таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигла 29 человек.