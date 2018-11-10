В Иордании непогода унесла жизни уже 11 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107211 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114417 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152347 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146241 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128612 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172510 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Иордании непогода унесла жизни уже 11 человек

В Иордании непогода унесла жизни уже 11 человек

Киев  •  УНН

 • 11157 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из-за сильных дождей и наводнения в Иордании погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет издание Al Jazeera, передает УНН.

Так, в пятницу в древнем городе Петра непогода заставила власти эвакуировать более 3700 туристов. Посетители были вывезены в безопасные районы до того, как в результате наводнения затопило часть горного города.

Ранее пресс-секретарь правительства страны заявила, что в провинции Мадаба две женщины и девочка погибли после того, как их автомобиль смыло наводнением, добавив, что еще девять человек были доставлены в больницу, некоторые - в критическом состоянии.

Проливные дожди и наводнения начались в пятницу после обеда. Власти объявили чрезвычайное положение в портовом городе Красного моря Акаба, расположенном на юге страны.

Также было закрыто основное шоссе, соединяющее Амман с югом. Правительство объявило о закрытии университетов и школ в субботу, а мечети были открыты для убежища мирных жителей в районах, пострадавших от стихии.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе смертельная непогода на острове Сицилия унесла жизни не менее 12 человек, таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигла 29 человек.

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