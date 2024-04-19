В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете

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В Индии началась избирательная кампания, в которой участвуют почти миллиард избирателей. Ожидается, что правящая партия во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одержит победу.
Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США - Шмыгаль
Во время своего визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, американские инвестиции в украинскую экономику и использование замороженных российских активов.
рф атакует: угроза применения ударных БпЛА в Сумской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможных атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Сумской области.
Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство
Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.
росСМИ распространяют дезинформацию о нападении на украинских военных в Ивано-Франковске
рф ложно заявила о нападении россиян на украинские силы в Ивано-Франковске, но мэр города опроверг это. Он заявил, что вражеские беспилотники, которые нацеливались на инфраструктуру, были уничтожены.
Ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область
Российская ракета из Черного моря нацелилась на Одесскую область Украины.
Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме
В Никополе Днепропетровской области из-за российского обстрела загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, но спасатели потушили пожар без жертв.
"Шахеды" рф с Черного моря направляются в Одессу
Военно-воздушные Силы Украины информируют о запуске "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.
США наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН
Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.
DeepState: рф продвинулась в Новокалиново. Идут бои за электроподстанцию в Очеретино
российские войска продвинулись в Новокалиново. Кроме того, продолжаются бои за контроль над электрической подстанцией в Очеретино.