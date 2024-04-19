В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете

В Индии началась избирательная кампания с участием почти миллиарда избирателей. Ожидается, что правящая партия под руководством премьер-министра одержит победу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Индии началась масштабная избирательная кампания, ведь почти миллиард людей из 1,42 миллиарда населения страны имеют право голоса.

По последним данным, около 968 миллионов граждан имеют право принять участие в выборах, что превышает население таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и РФ вместе взятые.

По ожиданиям аналитиков, правящая партия Индийская народная партия под руководством премьер-министра Нарендры Моди может одержать победу, которая ранее получила поддержку благодаря мощному экономическому росту и открытию индуистского храма.

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Критики правящей партии отмечают недостатки в сфере занятости и растущий разрыв между богатыми и бедными, что оставляет открытыми вопросы о социальной справедливости в Индии.

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