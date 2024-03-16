Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете

Индия объявила дату всеобщих выборов, которые начнутся 19 апреля и продлятся шесть недель. Большинство опросов уже прогнозируют победу действующего премьер-министра Нарендры Моди и его индуистской националистической партии "Бхаратия Джаната", сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это крупнейшие выборы в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса.

Голосование в крупнейшей демократии мира растянется на семь этапов, разные штаты будут голосовать в разное время, а результаты будут объявлены 4 июня.

Более 970 миллионов избирателей - это 10% населения мира, будут избирать 543 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

Моди, который баллотируется на третий срок подряд, столкнулся с небольшими трудностями, поскольку главный оппозиционный альянс из более двух десятков региональных партий во главе с партией Индийский национальный конгресс, похоже, дает трещины, на фоне соперничества, политических перебежчиков и идеологических столиков.

Аналитики говорят, что выборы, вероятно, закрепят Моди как одного из самых стойких и последовательных лидеров Индии, который стремится превратить страну из светской демократии в откровенно индуистское государство.

Каждый этап выборов продлится один день, и в этот день будут голосовать несколько избирательных округов, расположенных в разных штатах, густонаселенных городах и отдаленных поселках. Поэтапное голосование позволяет правительству развернуть десятки тысяч военных для предотвращения насилия и транспортировки членов избирательных комиссий и машин для голосования.

Дополнение

В Индии действует мажоритарная многопартийная избирательная система, в которой побеждает кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

В преддверии выборов Моди проводит турне по стране, открывая новые проекты, выступая и общаясь с избирателями. Поддержка действующего лидера резко возросла после того, как в январе он открыл индуистский храм в северном городе Айодхья, что многие восприняли как неофициальное начало предвыборной кампании, поскольку это стало выполнением давнего обещания его партии.

Контекст

73-летний Моди впервые пришел к власти в Индии в 2014 году на обещаниях экономического развития, представляя себя как аутсайдера, который расправляется с политической элитой. С тех пор он стал популярным и смешал религию с политикой в формуле, глубоко резонирующей с индуистским населением страны.

Критики говорят, что почти десятилетие правления Моди ознаменовалось ростом безработицы, даже на фоне улучшения экономики, нападениями индуистских националистов на меньшинства страны, особенно мусульман, и сужением пространства для инакомыслия и свободных СМИ. Оппозиция заявляет, что победа партии Моди может поставить под угрозу статус Индии как светского, демократического государства.

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