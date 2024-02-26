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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 07:38  •  11965 просмотра

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Индия добилась освобождения некоторых своих граждан, которые работали на "вспомогательных работах" в российской армии, после обсуждения каждого случая с российскими властями.

Министерство иностранных дел Индии подтвердило информацию СМИ, что индийцы из российской армии обращаются за помощью для демобилизации, часть из них уже освобождены. Об этом сообщает МИД Индии, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в москве, тщательно обсуждался российскими властями. В результате несколько индийцев уже освобождены.

Мы по-прежнему преданы, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии,

- говорится в заявлении.

Напомним

МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в российской армии на "вспомогательных работах".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Індія домоглася звільнення частини своїх громадян з армії рф
India has secured the release of some of its citizens from the Russian army
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Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

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