Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф

Министерство иностранных дел Индии подтвердило информацию СМИ, что индийцы из российской армии обращаются за помощью для демобилизации, часть из них уже освобождены. Об этом сообщает МИД Индии, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в москве, тщательно обсуждался российскими властями. В результате несколько индийцев уже освобождены.

Мы по-прежнему преданы, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии, - говорится в заявлении.

Напомним

МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в российской армии на "вспомогательных работах".