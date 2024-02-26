Індія домоглася звільнення частини своїх громадян з армії рф
Київ • УНН
Індія домоглася звільнення деяких своїх громадян, які працювали на "допоміжних роботах" в російській армії, після обговорення кожного випадку з російською владою.
Міністерство закордонних справ Індії підтвердило інформацію ЗМІ, що індійці з російської армії звертаються за допомогою для демобілізації, частину з них уже звільнено. Про це повідомляє МЗС Індії, пише УНН.
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У повідомленні йдеться, що кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в москві, ретельно обговорювався російською владою. В результаті кілька індійців уже звільнено.
Ми, як і раніше, віддані, в якості першочергового завдання, активно домагатися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії,
Нагадаємо
МЗС Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії на "допоміжних роботах".