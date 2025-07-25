В Индии разоблачили мужчину, создавшего фейковые посольства несуществующих стран
Киев • УНН
Индийская полиция арестовала 47-летнего Харшвардхана Джайна, который выдавал себя за посла вымышленных государств, создавая фальшивые дипломатические представительства. Его подозревают в мошенничестве, подделке документов и отмывании средств через фиктивные фирмы, обещая работу за границей.
Индийская полиция арестовала 47-летнего Харшвардхана Джайна, который, выдавая себя за посла вымышленных государств, создал фальшивые дипломатические представительства. Мужчина подозревается в мошенничестве, подделке документов и отмывании средств через фиктивные фирмы, пишет УНН со ссылкой на TheGuardian.
Подозреваемый выдавал себя за посла и якобы обманывал людей, обещая им работу за границей
По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что действовал как советник или посол в таких организациях, как "Себорга" или "Вестарктика".
По словам Гуле, полиция обнаружила несколько поддельных фотографий, на которых Джайн изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.
Харшвардхана Джайна также подозревают в отмывании средств через ряд фиктивных компаний за границей
Кроме этого, ему инкриминируют подделку официальных документов, использование фальшивой личности и хранение поддельных материалов. Во время обысков полиция изъяла четыре автомобиля с фальшивыми дипломатическими номерами, наличные - почти 4,5 миллиона индийских рупий (более 40 тысяч долларов) и иностранную валюту. Все это хранилось в арендованных помещениях недалеко от Дели, которые были оформлены под якобы дипломатическое учреждение - с флагами разных государств.
Получить комментарии от самого Джайна или его адвоката пока не удалось.
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