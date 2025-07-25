В Індії викрили чоловіка, який створив фейкові посольства неіснуючих країн

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
18:39 • 6666 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
15:49 • 20148 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
14:49 • 105333 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:30 • 40987 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
14:19 • 42767 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 79378 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 37734 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 52646 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 50234 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91408 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.3м/с
80%
748мм
Популярнi новини
Поліція та СБУ проводять обшуки у Львівській міській раді: що відомо25 липня, 10:17 • 6974 перегляди
Обшуки у міськраді Львова: декільком посадовцям повідомили про підозру у розтраті 1,7 млн гривень25 липня, 10:41 • 17716 перегляди
Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті25 липня, 11:50 • 49742 перегляди
Грози, шквали та град: у Києві та на сході країни оголошено жовтий рівень небезпеки25 липня, 12:00 • 10693 перегляди
Міністр оборони України представив нову команду заступників: хто і за що відповідатиме17:59 • 4128 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона14:49 • 105351 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 79387 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 140786 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 116443 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 135943 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Львівська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 249615 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 363632 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 442795 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 443117 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 428609 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Facebook
Starlink
TikTok
Dassault Mirage 2000

В Індії викрили чоловіка, який створив фейкові посольства неіснуючих країн

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який видавав себе за посла вигаданих держав, створюючи фальшиві дипломатичні представництва. Його підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, обіцяючи роботу за кордоном.

В Індії викрили чоловіка, який створив фейкові посольства неіснуючих країн

Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який, видаючи себе за посла вигаданих держав, створив фальшиві дипломатичні представництва. Чоловік підозрюється в шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, пише УНН із посиланням на TheGuardian.

Підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном 

- повідомив старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.

За даними поліції, 47-річний Гаршвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика".

За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.

Гаршвардхана Джайна також підозрюють у відмиванні коштів через низку фіктивних компаній за кордоном 

- повідомив офіцер поліції Сушил Гуле.

Окрім цього, йому інкримінують підробку офіційних документів, використання фальшивої особи та зберігання підроблених матеріалів. Під час обшуків поліція вилучила чотири автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, готівку - майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 40 тисяч доларів) та іноземну валюту. Усе це зберігалося в орендованих приміщеннях неподалік Делі, які були оформлені під буцімто дипломатичну установу - з прапорами різних держав.

Отримати коментарі від самого Джайна або його адвоката поки що не вдалося.

HR-директорка Astronomer Крістін Кебот, яка обіймалася з колегою на концерті Coldplay, пішла у відставку25.07.25, 12:57 • 32768 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Делі
Індія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9