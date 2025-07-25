В Індії викрили чоловіка, який створив фейкові посольства неіснуючих країн

Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який, видаючи себе за посла вигаданих держав, створив фальшиві дипломатичні представництва. Чоловік підозрюється в шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, пише УНН із посиланням на TheGuardian.

Підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном - повідомив старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.

За даними поліції, 47-річний Гаршвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика".

За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.

Гаршвардхана Джайна також підозрюють у відмиванні коштів через низку фіктивних компаній за кордоном - повідомив офіцер поліції Сушил Гуле.

Окрім цього, йому інкримінують підробку офіційних документів, використання фальшивої особи та зберігання підроблених матеріалів. Під час обшуків поліція вилучила чотири автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, готівку - майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 40 тисяч доларів) та іноземну валюту. Усе це зберігалося в орендованих приміщеннях неподалік Делі, які були оформлені під буцімто дипломатичну установу - з прапорами різних держав.

Отримати коментарі від самого Джайна або його адвоката поки що не вдалося.

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