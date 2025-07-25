В Індії викрили чоловіка, який створив фейкові посольства неіснуючих країн
Київ • УНН
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який видавав себе за посла вигаданих держав, створюючи фальшиві дипломатичні представництва. Його підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, обіцяючи роботу за кордоном.
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який, видаючи себе за посла вигаданих держав, створив фальшиві дипломатичні представництва. Чоловік підозрюється в шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, пише УНН із посиланням на TheGuardian.
Підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном
За даними поліції, 47-річний Гаршвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика".
За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.
Гаршвардхана Джайна також підозрюють у відмиванні коштів через низку фіктивних компаній за кордоном
Окрім цього, йому інкримінують підробку офіційних документів, використання фальшивої особи та зберігання підроблених матеріалів. Під час обшуків поліція вилучила чотири автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, готівку - майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 40 тисяч доларів) та іноземну валюту. Усе це зберігалося в орендованих приміщеннях неподалік Делі, які були оформлені під буцімто дипломатичну установу - з прапорами різних держав.
Отримати коментарі від самого Джайна або його адвоката поки що не вдалося.
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