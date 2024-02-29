В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"
Киев • УНН
Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет списки лиц, которых москва может привлечь к распространению российских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов 29 февраля в эфире Радио Свобода, пишет УНН.
По его словам, часто с такими людьми контактируют не напрямую, а через посредников, и среди таких людей могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.
Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом
Как отметил представитель ГУР, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание телеграмм-каналов. Также создаются ботофермы, которые усиливают российскую риторику в соцсетях, говорит он.
"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов - начиная от телеграмм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - пояснил Юсов.
Операция, целью которой является расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны россии получила название "Майдан-3". По словам Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в россии и берет начало с советских спецслужб.
"Такое название дали в россии. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы красивыми украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "майдан" - это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", - сказал Юсов.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели27 февраля 2024, 14:37 • 77276 просмотров
В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"
Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.
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