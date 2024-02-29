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У ГУР заявили, що є "списки людей", кого рф може залучити до спецоперації "Майдан-3"

Київ • УНН

 • 33616 перегляди

Головне управління розвідки України має списки осіб, з якими росія може контактувати для поширення проросійських наративів та впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

У ГУР заявили, що є "списки людей", кого рф може залучити до спецоперації "Майдан-3"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має списки осіб, яких москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов 29 лютого в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

З його слів, часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном

- пояснив Юсов.

Як зазначив представник ГУР, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, каже він.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", – пояснив Юсов.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку росії отримала назву "Майдан-3". За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у росії і бере початок із радянських спецслужб.

"Таку назву дали в росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "майдан" – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами", – сказав Юсов.

У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні27.02.24, 16:37 • 79472 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
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