У ГУР заявили, що є "списки людей", кого рф може залучити до спецоперації "Майдан-3"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має списки осіб, яких москва може залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов 29 лютого в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

З його слів, часто з такими людьми контактують не напряму, а через посередників, і серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном