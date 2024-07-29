Киев • УНН
Представитель ГУР заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию для успешной операции против российских наемников в Мали. Юсов намекнул на продолжение действий против российских военных в разных уголках мира.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов комментируя уничтожение наемников ЧВК "вагнер" в Мали заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную операцию против российских военных преступников, и намекнул на продолжение действий против российских военных. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На определенном этапе они (вагнеровцы - ред.) развернули активную деятельность на африканском направлении и не только. Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности россии уже далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на них как на точный инструмент решения проблем в регионе будет меньше. То, что повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную операцию против российских военных преступников. Детали мы безусловно не будем сейчас говорить, продолжение будет
Юсов напомнил слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были.
Без деталей. Мы просто наблюдаем фактически вживую
Напомним
На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев.
Туарезские повстанцы в Мали, захватившие военных из частной военной компании "Вагнер", хотят передать пленных Украине для укрепления связей и общей победы.
В ЧВК "Вагнера" подтвердили потери в Мали. Заявление компании было опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка вагнера".