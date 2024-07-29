Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов комментируя уничтожение наемников ЧВК "вагнер" в Мали заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную операцию против российских военных преступников, и намекнул на продолжение действий против российских военных. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На определенном этапе они (вагнеровцы - ред.) развернули активную деятельность на африканском направлении и не только. Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности россии уже далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на них как на точный инструмент решения проблем в регионе будет меньше. То, что повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную операцию против российских военных преступников. Детали мы безусловно не будем сейчас говорить, продолжение будет - сказал Юсов.

Юсов напомнил слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были.

Без деталей. Мы просто наблюдаем фактически вживую - отметил Юсов.

Напомним

На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев.

Туарезские повстанцы в Мали, захватившие военных из частной военной компании "Вагнер", хотят передать пленных Украине для укрепления связей и общей победы.

В ЧВК "Вагнера" подтвердили потери в Мали. Заявление компании было опубликовано в близком к ЧВК телеграм-канале "Разгрузка вагнера".