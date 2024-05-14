В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36766 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  57795 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122426 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130478 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128197 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174011 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209756 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Новости по теме
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

  •  4529 просмотра
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

  •  4054 просмотра
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

  •  6463 просмотра
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

  •  9342 просмотра
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

  •  7947 просмотра
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

  •  8035 просмотра
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

  •  9905 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

  •  9254 просмотра
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

  •  8344 просмотра
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

  •  7485 просмотра

Популярные

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

Появилось первое фото Энтони Блинкена в Киеве

  •  90325 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

  •  101854 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

  •  94270 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий

DeepState обновил карту боевых действий

  •  102869 просмотра
Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

  •  94460 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  254179 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  298967 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  300069 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  307770 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  318158 просмотра

В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

Украинские разведчики в Харьковской области эффективно уничтожают российскую военную технику и личный состав, используя беспилотники.

Война •   •  4529 просмотра
В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

Sony назначила Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино возглавить подразделение PlayStation, разделив ответственность за платформы и игровой бизнес.

Новости Мира •   •  4054 просмотра
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Наступление россии в Харьковской области является информационной операцией, направленной на создание хаоса и паники, чтобы заставить украинские группировки выйти из восточных областей и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Война •   •  6463 просмотра
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.

Война •   •  9342 просмотра
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Президент Зеленский планирует обсудить с госсекретарем США Блинкеном важнейшие вопросы, в частности ускорение предоставления пакета военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с "Петриотами" для Харьковщины", гарантии безопасности и получения широкой международной поддержки для проведения Саммита мира.

Война •   •  7947 просмотра
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Отель "Украина", четырехзвездочный отель в центре Киева с 14 этажами, рестораном, банкетными залами и паркингом, будет продан по цене не менее 1,048 миллиарда гривен, определенной Фондом государственного имущества.

Экономика •   •  8035 просмотра
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.

Война •   •  9905 просмотра
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.

Экономика •   •  9254 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

Глава ГУР указал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области.

Война •   •  8344 просмотра
Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Контролируемый снос оставшегося пролета обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе был проведен для освобождения контейнеровоза Dali.

Новости Мира •   •  7485 просмотра
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе