В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали, как в Харьковской области уничтожают врага с техникой, пишет УНН.

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"Разведчики в Харьковской области уничтожают московитов и их технику. В Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины", - сообщили в ГУР в соцсетях.

В частности, как отмечается, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК "стрела 10м", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "муром-м".

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