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У ГУР показали, як мінусують ворога з технікою на Харківщині

У ГУР показали, як мінусують ворога з технікою на Харківщині

Київ • УНН

 • 22373 перегляди

Українські розвідники на Харківщині ефективно знищують російську військову техніку та особовий склад, використовуючи безпілотники.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як на Харківщині нищать ворога з технікою, пише УНН.

Деталі

"Розвідники на Харківщині нищать московитів та їхню техніку. У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України", - повідомили у ГУР у соцмережах.

Зокрема, як зазначається, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки  "муром-м".

Ще плюс 1400 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога14.05.24, 07:48 • 44870 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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