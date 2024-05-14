У ГУР показали, як мінусують ворога з технікою на Харківщині
Київ • УНН
Українські розвідники на Харківщині ефективно знищують російську військову техніку та особовий склад, використовуючи безпілотники.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали, як на Харківщині нищать ворога з технікою, пише УНН.
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"Розвідники на Харківщині нищать московитів та їхню техніку. У Харківській області триває наполеглива й плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України", - повідомили у ГУР у соцмережах.
Зокрема, як зазначається, розвідники виявили та спалили низку одиниць російської бронетехніки, ЗРК "стрєла 10м", гармату Д-30, ворожі засоби зв’язку та дороговартісний комплекс ведення розвідки "муром-м".
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