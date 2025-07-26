В Грузии стартовали многонациональные учения НАТО: грузинская и американская военная техника переброшена на базу Вазиани

В рамках многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Быстрый дух") грузинская и американская военная техника была переброшена на базу Вазиани вблизи Тбилиси из городка Сенаки на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, передает УНН.

Детали

В состав технического конвоя вошли американские высокомобильные многоцелевые бронемашины, а также бронетехника грузинского производства - Дидгори и Кобра.

Американская техника предварительно была доставлена паромом из румынской Констанцы в порт Поти, после чего передана 2-й пехотной бригаде, дислоцированной в Сенаки.

Колонна прошла по трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, являющейся частью международного транспортного коридора "Восток-Запад" – второго по величине европейского транзитного коридора, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).

По дороге конвой приветствовали жители с флагами ЕС, США, Грузии и Украины.

Добавим

Agile Spirit 2025 стартовал 25 июля и продлится до 6 августа. В этом году в маневрах принимают участие военные из 11 стран. Учения проходят совместно с западным командованием Сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Программа включает командно-штабные тренировки, комбинированные стрельбы, операции сил спецназначения и проверку Центра боевой подготовки грузинской армии.

Грузия принимает учения Agile Spirit уже в двенадцатый раз. Их цель – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.