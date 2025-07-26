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У Грузії стартували багатонаціональні навчання НАТО: грузинську та американську військову техніку перекинули на базу Вазіані

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Грузинська та американська військова техніка, включаючи бронемашини США та грузинські Дідгорі й Кобра, перекинута з Сенакі до Вазіані для навчань Agile Spirit 2025. Конвой пройшов трасою Тбілісі-Сенакі-Леселідзе, вітаний місцевими жителями.

У Грузії стартували багатонаціональні навчання НАТО: грузинську та американську військову техніку перекинули на базу Вазіані

У рамках багатонаціональних навчань НАТО Agile Spirit 2025 ("Швидкий дух") грузинську та американську військову техніку перекинули на базу Вазіані поблизу Тбілісі з містечка Сенакі на заході країни. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Грузії, передає УНН.

Деталі

До складу технічного конвою увійшли американські високомобільні багатоцільові бронемашини, а також бронетехніка грузинського виробництва - Дідгорі і Кобра.

Американську техніку попередньо доставили поромом з румунської Констанци до порту Поті, після чого передали 2-й піхотній бригаді, дислокованій до Сенаки.

Колона пройшла трасою Тбілісі-Сенакі-Леселідзе, що є частиною міжнародного транспортного коридору "Схід-Захід" – другого за величиною європейського транзитного коридору, який починається у Бресті (Франція) і закінчується в Іркештамі (Киргизстан).

Дорогою конвой вітали мешканці з прапорами ЄС, США, Грузії та України.

Додамо

Agile Spirit 2025 стартував 25 липня і триватиме до 6 серпня. Цього року у маневрах беруть участь військові із 11 країн. Навчання відбуваються спільно із західним командуванням Сил оборони Грузії та Національною гвардією американського штату Джорджія. Програма включає командно-штабні тренування, комбіновані стрільби, операції сил спецпризначення та перевірку Центру бойової підготовки грузинської армії.

Грузія приймає навчання Agile Spirit вже вдванадцяте. Їхня мета – підвищення бойової готовності, вдосконалення взаємодії та оперативних можливостей збройних сил країн-учасниць.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
НАТО
Тбілісі
Киргизстан
Європейський Союз
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Грузія
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