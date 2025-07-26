У Грузії стартували багатонаціональні навчання НАТО: грузинську та американську військову техніку перекинули на базу Вазіані
Київ • УНН
Грузинська та американська військова техніка, включаючи бронемашини США та грузинські Дідгорі й Кобра, перекинута з Сенакі до Вазіані для навчань Agile Spirit 2025. Конвой пройшов трасою Тбілісі-Сенакі-Леселідзе, вітаний місцевими жителями.
У рамках багатонаціональних навчань НАТО Agile Spirit 2025 ("Швидкий дух") грузинську та американську військову техніку перекинули на базу Вазіані поблизу Тбілісі з містечка Сенакі на заході країни. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Грузії, передає УНН.
Деталі
До складу технічного конвою увійшли американські високомобільні багатоцільові бронемашини, а також бронетехніка грузинського виробництва - Дідгорі і Кобра.
Американську техніку попередньо доставили поромом з румунської Констанци до порту Поті, після чого передали 2-й піхотній бригаді, дислокованій до Сенаки.
Колона пройшла трасою Тбілісі-Сенакі-Леселідзе, що є частиною міжнародного транспортного коридору "Схід-Захід" – другого за величиною європейського транзитного коридору, який починається у Бресті (Франція) і закінчується в Іркештамі (Киргизстан).
Дорогою конвой вітали мешканці з прапорами ЄС, США, Грузії та України.
Додамо
Agile Spirit 2025 стартував 25 липня і триватиме до 6 серпня. Цього року у маневрах беруть участь військові із 11 країн. Навчання відбуваються спільно із західним командуванням Сил оборони Грузії та Національною гвардією американського штату Джорджія. Програма включає командно-штабні тренування, комбіновані стрільби, операції сил спецпризначення та перевірку Центру бойової підготовки грузинської армії.
Грузія приймає навчання Agile Spirit вже вдванадцяте. Їхня мета – підвищення бойової готовності, вдосконалення взаємодії та оперативних можливостей збройних сил країн-учасниць.