В Греции избрали нового президента: что известно
Киев • УНН
Константинос Тасулас, бывший спикер Палаты представителей, избран новым президентом Греции. Он получил 160 голосов в парламенте и вступит в должность 13 марта.
Новым президентом Греции стал бывший спикер Палаты представителей и депутат от партии «Новая демократия» Константинос Тасулас. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 66-летний Тасулас, кандидат от правящей консервативной партии, получил 160 голосов. В голосовании приняли участие 276 законодателей, 24 отсутствовали, включая всех 11 депутатов от партии «Новые левые».
В четвертом и последнем туре голосования порогом для выборов было простое большинство в 151 голос. Поскольку Новая демократия имела 156 мест, победа Тасуласа была практически гарантирована.
Тасулас сменит президента Греции Екатерину Сакелларопулу, срок полномочий которой истекает 13 марта. Ожидается, что церемония приведения к присяге состоится в тот же день.
Сакелларопулу сразу же связалась с Тасуласом, чтобы поздравить его с избранием и пожелать ему всяческих успехов в исполнении своих обязанностей.
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