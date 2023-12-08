Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  83616 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  103469 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  103932 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  104895 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  139899 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  148482 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  140747 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  141740 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  141587 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132824 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142473 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151773 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144747 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132474 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133242 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
turtsiya-i-gretsiya-soglasilis-perezagruzit-svoi-otnosheniya

Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 13:33  •  17682 просмотра

Read in English

Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.

Греция и Турция согласились наладить свои отношения, создав дорожную карту, которая должна начать новую эру более тесных связей между двумя союзниками по НАТО, но историческими врагами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время визита президента Турции в Грецию партнеры договорились сосредоточиться на развитии добрососедских отношений, держать открытыми каналы связи, увеличить объемы торговли и работать над вопросами, которые их разделяли, в частности, в Эгейском море.

Между нами нет ни одного вопроса, который был бы неразрешимым. Если мы сосредоточимся на общей картине и не будем подобны тем, кто переплывает море и тонет в реке,

- заявил Эрдоган после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

Встреча длилась дольше, чем ожидалось.

Как пишет издание, союзники по НАТО хотели увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Эрдоган сказал, что обе страны могли бы извлечь пользу от ежегодных встреч на высоком уровне.

География и история определили, что мы живем по соседству. Но я чувствую историческую ответственность за то, чтобы использовать эту возможность для сближения двух государств, поскольку наши границы пролегают бок о бок,

- сказал Мицотакис.

Отношения между двумя соседями, которые в последние годы привыкли к словесным перепалкам, заметно потеплели после того, как Греция оперативно отправила помощь после разрушительного землетрясения в Турции в феврале.

Дополнение

Как отмечает издание, Греция и Турция десятилетиями враждуют из-за вопроса о том, где начинаются и заканчиваются их континентальные шельфы, энергетические ресурсы, пролёты над Эгейским морем и этнически разделённый Кипр.

У 1990-х годах они оказались на грани войны, а в последние годы спорили из-за энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья, вопросы обороны, миграции и приобретения истребителей, что прерывало переговоры о сотрудничестве.

Но "дипломатия землетрясения" - подобно другой оттепели при схожих обстоятельствах в 1999 году - снова переломила ситуацию.

Прибегая к оптимистическому тону, Эрдоган ранее заявил, что две страны должны сосредоточиться на позитиве и меньше - на негативе.

Будет гораздо полезнее для будущего, если мы посмотрим на вещи с перспективы полуполного стакана,

- сказал Эрдоган во время встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Новости Мира
Туреччина та Греція погодилися перезавантажити свої відносини
Turkey and Greece agree to reset their relations
Новости по теме

Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения

Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.

Новости Мира •   •  17682 просмотра
Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения

Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды

Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.

Война •   •  21498 просмотра
Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды

В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВЛК

Декларации работников украинских военкоматов и военно-врачебных комиссий будут открытыми. А декларации военнослужащих и сотрудников разведки будут оставаться закрытыми из соображений безопасности.

Политика •   •  22040 просмотра
В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВЛК

В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны

С марта 2022 года только 6482 украинские компании начали закрываться, а 17% из них обанкротились. Темпы закрытия в 2023 году втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Общество •   •  21770 просмотра
В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны

Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение

В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.

Общество •   •  20236 просмотра
Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение

Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Зеленский должен определяться с условиями переговоров с путиным.

Политика •   •  29153 просмотра
Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным

Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

Политика •   •  30176 просмотра
Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз

россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину

российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  32569 просмотра
россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину

Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов Украины.

Политика •   •  31279 просмотра
Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов

На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель

Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.

Общество •   •  31665 просмотра
На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель