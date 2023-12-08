Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения
Киев • УНН
Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.
Греция и Турция согласились наладить свои отношения, создав дорожную карту, которая должна начать новую эру более тесных связей между двумя союзниками по НАТО, но историческими врагами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время визита президента Турции в Грецию партнеры договорились сосредоточиться на развитии добрососедских отношений, держать открытыми каналы связи, увеличить объемы торговли и работать над вопросами, которые их разделяли, в частности, в Эгейском море.
Между нами нет ни одного вопроса, который был бы неразрешимым. Если мы сосредоточимся на общей картине и не будем подобны тем, кто переплывает море и тонет в реке,
Встреча длилась дольше, чем ожидалось.
Как пишет издание, союзники по НАТО хотели увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Эрдоган сказал, что обе страны могли бы извлечь пользу от ежегодных встреч на высоком уровне.
География и история определили, что мы живем по соседству. Но я чувствую историческую ответственность за то, чтобы использовать эту возможность для сближения двух государств, поскольку наши границы пролегают бок о бок,
Отношения между двумя соседями, которые в последние годы привыкли к словесным перепалкам, заметно потеплели после того, как Греция оперативно отправила помощь после разрушительного землетрясения в Турции в феврале.
Дополнение
Как отмечает издание, Греция и Турция десятилетиями враждуют из-за вопроса о том, где начинаются и заканчиваются их континентальные шельфы, энергетические ресурсы, пролёты над Эгейским морем и этнически разделённый Кипр.
У 1990-х годах они оказались на грани войны, а в последние годы спорили из-за энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья, вопросы обороны, миграции и приобретения истребителей, что прерывало переговоры о сотрудничестве.
Но "дипломатия землетрясения" - подобно другой оттепели при схожих обстоятельствах в 1999 году - снова переломила ситуацию.
Прибегая к оптимистическому тону, Эрдоган ранее заявил, что две страны должны сосредоточиться на позитиве и меньше - на негативе.
Будет гораздо полезнее для будущего, если мы посмотрим на вещи с перспективы полуполного стакана,
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Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения
Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.
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