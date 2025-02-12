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У Греції обрали нового президента: що відомо

Київ • УНН

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Константінос Тасулас, колишній спікер Палати представників, обраний новим президентом Греції. Він отримав 160 голосів у парламенті та вступить на посаду 13 березня.

Новим президентом Греції став колишній спікер Палати представників і депутат від партії "Нова демократія" Константінос Тасулас. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, 66-річний Тасулас, кандидат від правлячої консервативної партії, отримав 160 голосів. У голосуванні взяли участь 276 законодавців, 24 були відсутні, включно з усіма 11 депутатами від партії "Нові ліві".

У четвертому й останньому турі голосування порогом для виборів була проста більшість у 151 голос. Оскільки Нова демократія мала 156 місць, перемога Тасуласа була практично гарантована.

Тасулас змінить президента Греції Катерину Сакелларопулу, термін повноважень якої закінчується 13 березня. Очікується, що церемонія приведення до присяги відбудеться того самого дня.

Сакелларопулу одразу ж зв'язалася з Тасуласом, щоб привітати його з обранням і побажати йому всіляких успіхів у виконанні своїх обов'язків.

Туреччина та Греція погодилися перезавантажити свої відносини 08.12.23, 15:33 • 31451 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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hretsiiaГреція
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