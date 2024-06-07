В Госпогранслужбе напомнили условия для получения разрешения на пребывание в пограничных полосах

После того, как правительство изменило правила пребывания в приграничье, граждане должны получать соответствующее разрешение в органах Госпогранслужбы. В службе напоминают, о порядке предусматривает выдачу физическим и юридическим лицам разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ. Об этом говорится на странице "северная граница" Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

Разрешение на въезд, пребывание, проживание, производство работ или пропуск в пограничную полосу предоставляется на безвозмездной основе в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, в котором указываются:

фамилия, имя и отчество, дата рождения, гражданство лица, которое будет находиться в пределах пограничной полосы, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место жительства, средства связи;

вид разрешения и срок действия разрешения;

цель и правовые основания для получения разрешения.

При этом вид на жительство жителей местностей, расположенных в пределах пограничной полосы, предоставляется бессрочно. А разрешение на пребывание работников предприятий, учреждений, организаций, расположенных в пределах пограничной полосы, предоставляется на один год.

В предоставлении разрешения на въезд, пребывание, проживание, производство работ или пропуск в пограничную полосу отказывается, а предоставленное разрешение признается недействительным:

если при обращении о предоставлении разрешения поданы заведомо ложные сведения или поддельные документы;

если лицо в течение одного года до дня подачи обращения привлекалось к ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, контрабанду или нарушение таможенных правил, связанных с перемещением товаров или транспортных средств вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля;

если лицу запрещен въезд в Украину или у иностранца или лица без гражданства отсутствуют законные основания для пребывания в Украине;

в интересах обеспечения национальной безопасности Украины, охраны общественного порядка, борьбы с организованной преступностью, преступным сообществом или преступной организацией или распространением преступного влияния;

в интересах обеспечения здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

если лицо более 90 дней отсутствует по определенному месту жительства или сменило его;

в случае увольнения с предприятия, учреждения, организации лица, которому предоставлено разрешение на пребывание в качестве их работнику;

по обращению лица, которому предоставляется разрешение.

Лицо, которому отказано в предоставлении разрешения, имеет право обжаловать решение в течение 10 рабочих дней со дня его принятия в орган Государственной пограничной службы Украины высшего уровня или в административный суд по месту расположения соответствующего органа.

В Винницкой области возле границы с Молдовой ввели дополнительные режимные ограничения

При необходимости соответствующие органы Государственной пограничной службы Украины могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд, пребывание и производство работ в пограничной полосе.

Отдельно определена категория лиц, которым такие разрешения получать не нужно. В частности, разрешения не требуются:

лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;

водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, движущихся автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе.

Также, правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь – шириной до 2 километров, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Подробнее о получении разрешения въезда, пребывания, проживания, производства работ или пропуск в пограничную полосу по ссылке.

Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам