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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукцииЭксклюзив
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Стоит ожидать, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в условия пересечения границы - Демченко
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Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура
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Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам
В последние дни пограничники отказывают в пересечении границы примерно 200-250 мужчинам призывного возраста ежедневно, по сравнению с 150-200 отказами ранее, из-за отсутствия надлежащих военно-учетных документов.
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции.
Вражеская атака на Харьков: количество раненых увеличилось до 16
По уточненным данным председателя Харьковской областной военной администрации, в результате российских ударов по Харькову погибли 6 и ранены 16 человек.
Стоит ожидать, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в условия пересечения границы - Демченко
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, в ближайшее время можно ожидать изменений в правилах пересечения границы для граждан Украины, которые будут регулировать условия пересечения границы для определенных категорий.
Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией
Европейский суд по правам человека постановил, что в уголовном производстве против Михеила Саакашвили в Грузии не было нарушения его прав, признав обвинения обоснованными, а судебное разбирательство справедливым.
Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области: призвал к большей решимости лидеров мира для защиты от террора
Зеленский осудил жестокую российскую ракетную атаку на Харьков и Люботин, в результате которой погибли и были ранены люди, и призвал к большей глобальной решимости в борьбе с террором.
Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов
Более 200 человек было эвакуировано из Волчанского и Липецкого районов вчера, несмотря на замедленный темп, в результате чего общее количество эвакуированных составило 10 990 человек, но во время эвакуации в результате вражеского обстрела погиб сотрудник милиции.
Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура
Сегодня российские удары, в результате которых погибло по меньшей мере шесть человек, были направлены на гражданские объекты и транспортную инфраструктуру в Харькове и Харьковской области.
В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны
Более 20 000 военнослужащих прошли лечение в учреждениях, развернутых Министерством обороны в прошлом году, что свидетельствует о значительном увеличении масштабов реабилитационной работы.
Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых
Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.