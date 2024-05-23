Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам

Если раньше в среднем пограничники отказывали в пересечении границы около 150-200 мужчинам призывного возраста, то за последние дни ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам. Об этом во время брифинга рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Я отмечу, что с 18 мая мы проверяем наличие военно-учетного документа. Конечно, были отказы, потому что не все имели этот документ при себе, а также не имели подтверждения отсрочки от призыва. В частности, это касалось лиц, у кого на иждивении есть трое и более детей до 18 лет, - сказал Демченко.

Детали

Он отметил, что за последние дни ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы около 200-250 мужчинам, которые не подпадают под категорию пропуска, под условия пропуска, в том числе и ту категорию, которая теперь должна иметь военно-учетный документ. Демченко отметил, что в этом в среднем пограничники отказывали в пересечении границы около 150-200 лицам.

Напомним

Пограничники при пересечении границы мужчинами не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ с соответствующими отметками.