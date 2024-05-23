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Прикордонники щодня відмовляють в перетині кордону близько 200-250 чоловікам

Прикордонники щодня відмовляють в перетині кордону близько 200-250 чоловікам

Київ • УНН

 • 20631 перегляди

Останніми днями прикордонники відмовляють у перетині кордону приблизно 200-250 чоловікам призовного віку щодня, в порівнянні з 150-200 відмовами раніше, через відсутність належних військово-облікових документів.

Якщо раніше в середньому прикордонники відмовляли в перетині кордону близько 150-200 чоловікам призовного віку, то за останні дні щоденно прикордонники відмовляють в перетині кордоні близько 200-250 чоловікам. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Я зазначу, що з 18 травня ми перевіряємо наявність військово-облікового документу. Звісно, що були відмови, бо не всі мали цей документ при собі, а також не мали підтвердження відстрочки від призову. Зокрема, це стосувалося осіб, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років,

- сказав Демченко.

Деталі

Він зазначив, що за останні дні щоденно прикордонники відмовляють в перетині кордоні близько 200-250 чоловікам, які не підпадають під категорію пропуску, під умови пропуску, в тому числі й ту категорію, яка тепер має мати військово-обліковий документ. Демченко зауважив, що цього в середньому прикордонники відмовляли в перетині кордону близько 150-200 особам.

Нагадаємо

Прикордонники при перетині кордону чоловіками не беруть до уваги додаток "Резерв+", а перевіряють виключно військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

Павло Башинський

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