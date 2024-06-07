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У Держприкордонслужбі нагадали умови для отримання дозволу на перебування у прикордонних смугах

У Держприкордонслужбі нагадали умови для отримання дозволу на перебування у прикордонних смугах

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

Державна прикордонна служба нагадала умови отримання дозволу на перебування у прикордонних зонах, який надається безкоштовно протягом 10 робочих днів.

Після того, як уряд змінив правила перебування у прикордонні, громадяни мають отримувати відповідний дозвіл в органах Держприкордонслужби. У Службі нагадують, що порядок передбачає видачу фізичним та юридичним особам дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт. Про це йдеться на сторінці "Північний кордон" Держприкордонслужби, пише УНН.

Деталі

Дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення, в якому зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство особи, яка перебуватиме у межах прикордонної смуги, реквізити документа, що посвідчує її особу, місце проживання, засоби зв’язку;
  • вид дозволу та строк дії дозволу;
  • мета та правові підстави для отримання дозволу.

При цьому дозвіл на проживання жителів місцевостей, розташованих у межах прикордонної смуги, надається безстроково. А дозвіл на перебування працівників підприємств, установ, організацій, розташованих у межах прикордонної смуги, надається на один рік.

У наданні дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу відмовляється, а наданий дозвіл визнається недійсним:

  • якщо при зверненні про надання дозволу подано завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
  • якщо особа протягом одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, контрабанду або порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів або транспортних засобів поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю;
  • якщо особі заборонено в’їзд в Україну чи в іноземця або особи без громадянства відсутні законні підстави для перебування в Україні;
  • в інтересах забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю, злочинною спільнотою або злочинною організацією чи поширенням злочинного впливу;
  • в інтересах забезпечення охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
  • якщо особа понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його;
  • у разі звільнення з підприємства, установи, організації особи, якій надано дозвіл на перебування як їх працівнику;
  • за зверненням особи, якій надається дозвіл.

Особа, якій відмовлено у наданні дозволу, має право оскаржити рішення протягом 10 робочих днів з дня його прийняття до органу Державної прикордонної служби України вищого рівня або до адміністративного суду за місцем розташування відповідного органу.

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За необхідності відповідні органи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати додаткові тимчасові режимні обмеження на в’їзд, перебування і провадження робіт у прикордонній смузі.

Окремо визначено категорію осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно. Зокрема, дозволи не потрібні:

  • особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;
  • водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;
  • особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі.

Також, Урядом установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і республікою білорусь – шириною до 2 кілометрів, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Докладніше про отримання дозволу в’їзду, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск у прикордонну смугу за посиланням.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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