В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

В Госдепе США уверены, что предоставлять помощь Украине в кредит, обременяя ее экономику внешним долгом, не лучший вариант для Киева. Об этом во время брифинга заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Мы не считаем, что обременять Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, - а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы встать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран - является уместным шагом в это время - заявил Миллер.

Ищем возможности в правительстве, но ничто не заменит одобрение запроса на финансирование Конгрессом: Кирби о помощи Украине

Дополнение

Ранее бывший президент США Дональд Трамп настаивал на предоставлении Украине помощи в виде кредита, на фоне того, как усилия Конгресса по одобрению дальнейшей помощи остаются в тупике.

Напомним

Демократы в Палате представителей США хотят обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и поставить на голосование законопроект за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.